Linha SNS24. "Viola regras ao enviar utentes não inscritos"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A estrutura diz que compreende a necessidade de reorganizar a resposta à doença aguda e não sobrecarregar as urgências, mas repudia o desrespeito pelo funcionamento dos cuidados de saúde primários e desempenho das respetivas equipas.



Em causa está a marcação de consultas pela linha SNS 24 diretamente no âmbito do projeto Ligue Antes, Salve Vidas o que compromete a assistência dos utentes devidamente registados.



Além disso os doentes não inscritos podem ser recusados porque não está contratualizada esta atividade extra.



O SIM já enviou ao Ministério da Saúde, assim como a outras entidades do Serviço Nacional de Saúde uma carta a exigir a suspensão imediata do procedimento ou o acerto destes processos adicionais.