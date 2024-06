Lítio: parque automóvel em Portugal pode mais do que triplicar

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Emanuel Proença prevê que, a partir da segunda metade de 2026, o projeto consiga

Até ao fim do ano ou início do próximo, a empresa Savannah Resources garante que entrega a documentação que falta para arrancar com a exploração do lítio do Barroso, em Boticas.





sem, garante Emanuel Proença, usurpação de terrenos.

O projeto do lítio do Barroso, em Boticas, necessita de 600 hectares. Atualmente a empresa já adquiriu 115 terrenos e vai continuar a adquirir e



Nesta entrevista o CEO da Savannah Resources anuncia que pretende concluir e entregar este ano o relatório de conformidade ambiental do projeto de execução e o estudo de engenharia de detalhe, documentos que, de acordo com Emanuel Proença, levaram a uma duplicação do investimento, o qual atingirá osaté à entrada em funcionamento, em 2026.Neste momento,. E a empresa continua a receber manifestações de interesse de investidores nacionais e internacionais, que pretendem entrar com capital. Por agora, a Savannah Resources está em conversações com uma centena de empresas, das quais, no curto prazo, escolherá um parceiro que será anunciado em breve.Emanuel Proença assume que mantém contactos com o novo Governo, nomeadamente ao nível da Secretaria de Estado do Ambiente. O Diretor Executivo da Savannah Resources, assegura que ose que a concessão não vai ser revertida.A estratégia europeia para o lítio prevê a construção de muitas refinarias e de muitas fábricas de baterias e de veículos elétricos e por isso, adianta Emanuel Proença,. O Diretor Executivo da Savannah Resources também já recebeu por parte do Governo o desejo de que seja instalada em Portugal uma refinaria de tratamento do lítio, mas caso não fique, ficará, de certeza, instalada na Europa.O CEO da Savannah Resources lamenta que casos judiciais que envolvem outras empresas mineiras de lítio tenham manchado a indústria e admite que. E por isso, diz, prefere afastar-se da Luso Recursos.No âmbito da Operação Influencer, a empresa pediu uma auditoria interna que concluiu não existirem questões ilícitas. E assume que sim, que existe a necessidade de construir uma estrada, que ligue a autoestrada ao centro de Boticas e à restante região, mas garante queO impacto previsto no setor automóvel traduz-se na criação de mais fábricas, semelhantes à AutoEuropa, e na criação de centenas a milhares de empregos em diversos setores. Só este projeto poderá vir a