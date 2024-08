Marcelo e "a excelência" dos quatro canoístas medalhados

conquistaram as seis medalhas no Campeonato do Mundo de Canoagem de distâncias não olímpicas. As provas foram realizadas em Samarcanda, no Uzbequistão, e Marcelo Rebelo de Sousa considera que as vitórias, as medalhas, são é "uma prova constante do mérito da canoagem nacional". Os canoístas portugueses. As provas foram realizadas em Samarcanda, no Uzbequistão, e Marcelo Rebelo de Sousa considera que as vitórias, as No Campeonato do Mundo de Canoagem de distâncias não olímpicas, Portugal conquista seis medalhas: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.



Portugal venceu as provas de K1 200 masculino e K2 500 misto, tendo ainda conquistado um lugar no pódio em K2 200 feminino, K1 500 masculino, K1 5000 masculino e K4 500 misto.



Para além de sublinhar "a excelência" dos quatro canoístas , na nota divulgada no site da Presidência da República, o Chefe de Estado também deu os "parabéns" a "treinadores, clubes, Federação, famílias e amigos, sem o apoio dos quais, nos momentos bons e menos bons, estes resultados não seriam possíveis".



O Presidente da República assinalou ainda "a melhor participação de sempre" de Portugal no Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, que terminou no sábado, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, com um saldo de 11 medalhas.





