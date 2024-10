Depois da acalmia, o mau tempo está de regresso ainda no final do desta quinta-feira. Mas agora é a sul que a situação é mais preocupante.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já anunciou que a partir de sexta-feira todos os distritos de Portugal continental vão estar a partir sob aviso amarelo por causa da chuva. Em Faro, será laranja durante algumas horas.



Ouvida pela Antena 1, a meteorologista Ângela Lourenço diz que o sul do país é o primeiro a ser afetado, estendendo-se depois ao resto do país.



Este estado do tempo deverá manter-se até domingo.