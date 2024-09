Mergulhadores regressaram hoje ao rio Douro para último dia de buscas

Procuram o rotor da cauda do aparelho e o computador de bordo, importantes para a investigação



Ontem foram divulgadas imagens que mostram o momento da queda do helicóptero. Vê-se que o aparelho perdeu altitude muito depressa e embate com violência nas águas do rio.



Não parece ter havido uma tentativa de amaragem.



As conclusões preliminares às causas do acidente devem ser conhecidas amanhã.



Esta tarde, realizam-se as cerimónias fúnebre do militar, cujo corpo foi encontrado no sábado.



Os funerais dos outros quatro militares realizaram-se este domingo.