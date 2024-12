Metro parado ao início da manhã por greve parcial

O protesto desta terça-feira implica o encerramento de todas as estações do Metropolitano de Lisboa e o serviço só será retomado cerca das 10h30.





Os trabalhadores do Metro contestam a falta de resposta da empresa às reivindicações apresentadas, nomeadamente os pagamentos das denominadas variáveis, ou seja, trabalho suplementar e feriados, além do cumprimento do Acordo de Empresa.O Metro garante que sempre pagou todas as remunerações e que não existe qualquer pagamento em atraso aos trabalhadores.A paralisação é convocada pela FECTRANS. A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações já tem agendada mais uma greve parcial no Metro para o dia 10 de dezembro.