Miguel Albuquerque voltou de férias e foi acompanhar combate ao incêndio

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Miguel Albuquerque subiu ao ponto mais alto da Madeira. Do Pico do Areeiro vê-se o impacto de oito dias de um incêndio, que nem sempre foi acompanhado de perto pelo presidente do Governo Regional.

Albuquerque esteve de férias no Porto Santo, mesmo quando o fogo ameaçava povoações - o que lhe valeu várias críticas.



Miguel Albuquerque respondeu que ninguém lhe dá lições, e não vale a pena tentarem intimidá-lo com críticas à atuação nos incêndios da Madeira.



O presidente do Governo Regional diz que não tem que pedir desculpa por ter ido de férias durante os dias críticos do fogo. Acrescenta que esteve sempre a acompanhar a situação.



A oposição lamenta, e há quem ameace mesmo com uma moção de censura, caso não haja demissões na proteção civil regional.