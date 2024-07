Ministro da Educação responsabiliza Governo do PS por atrasos nas matrículas

“Tudo isto seria diferente se tivesse sido feito com tempo”, disse Fernando Alexandre, que defendeu que os problemas se devem, sobretudo, à "impreparação do ano letivo" por parte do Governo de António Costa e garantiu que no próximo ano os "erros não se vão repetir”.



Pelo PS, Isabel Ferreira questionou como poderiam os diretores escolares decidir sobre os "horários zero" dos docentes num momento em que "não têm turmas autorizadas, não têm o número de alunos matriculados e não sabem os professores colocados nas suas escolas".



"Tentaram resolver o problema contratando uma nova plataforma que começou a ser construída em abril e que foi testada com os alunos que se matricularam", salientou o ministro, que adiantou ainda que o Governo tem como objetivo acabar, até ao fim da legislatura, com a situação de alunos sem aulas.