Morreu Rui Guimarães, antigo capitão de Abril

Segundo Paulo Sousa, Rui Guimarães morreu no Hospital de Braga, vítima de doença prolongada.



Natural de Guimarães, Rui Rolando Xavier de Castro Guimarães participou na Guerra Colonial, tendo cumprido três comissões em Angola e na Guiné.



Em 25 de abril de 1974, era capitão no Regimento de Infantaria n.º 8 de Braga, onde fora eleito representante dos militares da Região Militar do Norte nas reuniões preparatórias no Movimento das Forças Armadas (MFA).



Chegou, entretanto, a coronel. Era membro da Comissão Promotora de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga e da Associação 25 de Abril.



Em nota publicada no Facebook, esta associação lembra que, “após a madrugada libertadora, Rui Guimarães manteve-se um Capitão de Abril de corpo inteiro, nunca abdicando de se envolver a fundo nas ações que permitiram ao MFA cumprir todas as promessas e compromissos assumidos, assim consolidando um Estado democrático e de Direito em Portugal”.



“Ficam mais pobres os seus familiares, os seus amigos, os seus camaradas capitães de Abril, mas também fica mais pobre Portugal, ao ver partir outro dos seus melhores”, refere a nota, assinada por Vasco Lourenço.