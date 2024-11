MP abre mais dois inquéritos a mortes alegadamente relacionadas com falhas do INEM

O Ministério Público (MP) anunciou esta segunda-feira que abriu inquéritos a factos ocorridos em Bragança e Tondela respeitantes a mortes possivelmente relacionadas com falhas no socorro do INEM.



No total, são já seis as investigações em aberto no MP relacionadas com falhas no socorro por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), depois de arquivado um sétimo inquérito, relacionado com uma morte em Ansião.



O MP já tinha anunciado investigações a casos em Bragança, Cacela Velha, Vendas Novas e Almada.



“Relativamente a factos ocorridos em Matosinhos, dada a dimensão da comarca do Porto, sem outros elementos, designadamente identificativos, não é possível proceder a pesquisas que permitam localizar eventuais inquéritos", explica a Procuradoria-Geral da República em resposta à RTP.



Também esta segunda-feira, o Ministério da Saúde pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) para que seja averiguado o cumprimento dos serviços mínimos pelo INEM durante a greve às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar.



Durante os seis dias de greve, foram reportadas 11 mortes associadas ao atraso no socorro. O Ministério Público abriu inquérito a sete casos, um dos quais já arquivado.



A greve foi suspensa na passada quinta-feira, dia em que Ana Paula Martins, ministra da Saúde, convocou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) para uma reunião, a qual levou à assinatura de um protocolo negocial com a tutela.



