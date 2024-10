Música no metro pela saúde mental

Procura igualmente sensibilizar os passageiros do metropolitano para a importância que a música e as artes em geral podem ter para regular as emoções e para estabilizar a saúde mental.A assistente social Paula Domingos, da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, explica que a "Música ao fundo do Túnel" visa promover a saúde mental e o bem-estar geral das pessoas: "É uma forma de poder partilhar com o público em geral, independentemente das idades, aquilo que são informações essenciais para o nosso bem-estar, para nós cuidarmos de nós. A música, como auqlquer outra das Artes no sentido mais lato inserido na Cultura, permite que as pessoas possam, de uma forma descomplicada e descontraída, parar para pnesar em si e no que se passa consigo, e poderem exteriorizar as suas emoções e os seus sentimentos".No concerto a que o repórter Nuno Carvalho assistiu, poucos foram os passageiros que pararam para ver e ouvir a cantora Natália Moraes. Natural de Fortaleza, no Brasil, a cantora escolheu jazz e bossa nova para dar a ouvir ao público do metropolitano na estação de São Bento.

A iniciativa decorre hoje e amanhã no Porto, em três estações (São Bento, Campo 24 de Agosto e Casa da Música) e em três horários (às 9h00, 13h00 e 18h00). Na quinta-feira e na sexta, irá ter lugar em Lisboa, nas estações de Sete Rios, Cais do Sodré e Rotunda.