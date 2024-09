Negociações na Saúde. Acordo entre SIM e tutela em "pontos vitais"

No encontro de ontem foi também assumido o compromisso de o suplemento de Autoridade de Saúde passar dos atuais 200 euros brutos mensais para 300 em outubro, e 400 em janeiro.



E numa altura em que foi anunciada a criação de 20 centros de saúde geridos por privados, há ainda uma maior valorização dos profissionais que trabalham nos públicos e que ganham por incentivos.



Para isso vai ser alterado o Índice de Desempenho com o aumento do acesso e gestão de doenças crónicas e a redução do peso da prescrição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico.



A próxima reunião entre o sindicato e o Governo está marcada para o dia 27 deste mês.