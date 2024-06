Negócio nas festas do São João já foi melhor

Cláudia Aguiar Rodrigues - Antena 1

Os comerciantes do bairro das Fontainhas, no Porto, que montaram restaurantes para a noite de São João, não estão muito satisfeitos com a procura por parte dos clientes neste período de festas populares.

No entanto, está tudo preparado para a festa, onde não vão faltar os martelos e as sardinhas.



A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues registou lamentos de quem já vive esta tradição há mais de meio século e que diz que nada é como dantes.



A noite de São João é celebrada de domingo para segunda-feira. As ruas do centro do Porto vão encher-se e também por lá vão andar o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.