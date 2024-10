Novo hospital de Sintra vai continuar integrado na ULS Amadora-Sintra

"O novo hospital de Sintra vai estar integrado na ULS Amadora-Sintra", afirmou fonte oficial do gabinete da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

A mesma fonte respondeu assim a questões colocadas pela agência Lusa relacionadas com a indicação na proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), de que o Hospital de Proximidade de Sintra venha a integrar a nova ULS Cascais-Sintra e não, como até agora planeado, a ULS Amadora-Sintra.

A fonte oficial confirmou que o Ministério da Saúde pretende criar uma nova ULS para os municípios de Cascais e de Sintra e, embora possa vir a juntar algumas freguesias dos dois concelhos, o Hospital de Proximidade de Sintra continuará como complemento do Hospital Fernando Fonseca e integrado na ULS Amadora-Sintra.

No relatório da proposta de OE2025, entregue no parlamento, refere-se que " é ambição do Governo, para os municípios de Cascais e de Sintra, criar uma Unidade Local de Saúde que responda às necessidades locais" dos dois municípios, "reorganizando a prestação de cuidados, aproximando os cuidados da população e integrando a nova resposta que passa a existir no Hospital de Proximidade de Sintra".