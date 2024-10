Novo regime de Alojamento Local entra em vigor sexta-feira mas já dá que falar em Lisboa

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

A três dias da entrada em vigor do novo regime do Alojamento Local, que vai ter lugar na próxima sexta-feira, a vereação do PS apresenta estas duas propostas que pretendem antecipar o impacto das medidas.



Segundo os socialistas na Câmara, com a nova legislação, "cai por terra a suspensão de novas licenças em 20 das 24 freguesias da cidade e fica em vigor apenas a suspensão de novas licenças no centro histórico".



A Associação de Alojamento Local em Portugal, já ouvida pela Antena 1, considera que "a legislação que acaba de sair, dá mais poderes às câmaras municipais para gerirem o território de forma proporcional" e destaca as "áreas de crescimento sustentável".