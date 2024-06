Novos dirigentes da Santa Casa de Lisboa tomam posse

Antes, a 20 de maio, já tinha tomado posse Paulo Duarte Sousa, nomeado pela ministra Rosário Palma Ramalho como novo provedor, sucedendo a Ana Jorge no cargo.





Paulo Alexandre Sousa vai assumir um mandato de três anos, que só terminará em 2027. O economista tem formação em Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), tendo passado pela banca, nomeadamente enquanto presidente da comissão executiva do Banco Comercial e de Investimentos, S.A e pela Direção Central de Financiamento Imobiliário da Caixa Geral de Depósitos (CGD).



Internacionalmente, entre 2013 e 2019 representou os interesses da CGD em Moçambique, tendo sido também representante de Portugal na Comité de Assuntos Económicos, no âmbito da Federação Hipotecária Europeia.



Ainda no setor imobiliário esteve ainda à frente da gestão de um fundo de desenvolvimento urbano, tutelado pelo Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana e pela CGD. Tem também experiência na docência no ensino superior, áreas da Matemática, Marketing Financeiro, Gestão e Imobiliário.



Na tomada de posse, o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa disse conhecer os desafios que a instituição enfrenta, referindo-se aos problemas financeiros herdados, e comprometeu-se com uma “gestão mais transparente”.





A mudança na gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acontece num momento de grande turbulência e instabilidade na instituição, com a provedora Ana Jorge exonerada antes de completar um ano à frente do organismo, acusada pelo atual governo de "atuações gravemente negligentes" que afetaram a gestão da Santa Casa.



Escolhida pelo anterior governo, Ana Jorge herdou uma instituição com graves dificuldades financeiras, depois dos anos de pandemia e de um processo de internacionalização dos jogos sociais, levado a cabo pela administração do provedor Edmundo Martinho, que poderá ter causado prejuízos na ordem dos 50 milhões de euros.