O quadro dos fechos de urgências hospitalares

Foto: Filipe Silva - RTP

Obstetrícia e Ginecologia nos hospitais do Barreiro e de Leiria e Pediatria no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, não abrem este sábado as portas.



No domingo, junta-se a urgência de Obstetrícia e Ginecologia de Faro - vão estar a funcionar normalmente 144 urgências em todo o país.



O portal do SNS indica que estão abertas durante o fim de semana 16 urgências de Obstetrícia e Ginecologia, entre as que estão integradas no projeto-piloto que obriga a um contacto telefónico prévio das utentes para a linha SNS24.