O retrato sonoro de uma manhã nos bombeiros sapadores de Leiria

O repórter Horácio Antunes passou a manhã de quinta-feira com os Bombeiros Sapadores de Leiria, para perceber o impacto que o encerramento das Urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Leiria tem tido na corporação.





O urgências de obstetrícia no hospital tem obrigado as grávidas a ser atendidas em Coimbra ou no Porto.



Nalguns casos, o fecho de urgências de obstetrícia implica deslocações de centenas de quilómetros, e o presidente da Liga dos Bombeiros já alertou para esta situação, que retira estes elementos dos quartéis durante várias horas, quando podem estar a ser necessários noutros para prestar socorro.