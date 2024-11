Oito distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 09h00 de hoje, enquanto Guarda, Santarém, Castelo Branco e Portalegre até às 12h00 de hoje.



O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para hoje céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes até final da manhã, vento por vezes forte nas terras altas, pequena descida da temperatura máxima na região norte e neblina ou nevoeiro no final do dia.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 17 (em Aveiro, Coimbra, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 23 (em Évora, Setúbal e Santarém).