Parlamento proíbe casamento de menores de 18 anos

Só o PSD e o CDS votaram contra.



A Iniciativa Liberal absteve-se.



Um outro projeto de lei apresentado pelo Chega, com o mesmo objetivo, foi chumbado com os votos contra do PSD, PS, Livre, PCP, BE e Iniciativa Liberal.



O CDS e e o PAN abstiveram-se.



Foram ainda aprovadas propostas do PAN, que incluem a prevenção e sensibilização contra o casamento infantil, precoce, e/ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção e Crianças e Jovens, alterando a lei de Proteção de Crianças e Jovens em perigo.