Partos programados de grávidas de Leiria feitos no Porto

"No que diz respeito aos partos programados, a solução passa por um encaminhamento, com o acordo das grávidas, para o Centro Materno e Infantil do Norte que irá receber as utentes de Leiria", refere um esclarecimento enviado à agência Lusa pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

Segundo a DE-SNS, o transporte vai ser acautelado pela Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL), "estando programados 10 partos para os próximos dias" e, segundo a informação recolhida por esta entidade, "as grávidas e respetivas famílias estão satisfeitas com a alternativa que lhes foi apresentada".

No mesmo esclarecimento, a DE-SNS confirma que o serviço de urgência ginecológica/obstétrica da ULSRL estará encerrado até dia 19 de agosto devido à "indisponibilidade dos recursos humanos necessários para garantir o serviço durante este período de férias de verão".

"O encerramento foi articulado com a ULS de Coimbra para que continue a ser dada resposta às utentes da área de influência de Leiria", adianta.

Os deputados do PSD eleitos por Leiria alertaram que a urgência obstétrica do hospital de Leiria vai estar fechada 18 dias, desde hoje e até ao dia 19, situação confirmada pela administração da ULSRL.

Numa pergunta dirigida à ministra da Saúde entregue no parlamento, os deputados questionam se Ana Paula Martins tem conhecimento dos "constrangimentos nos hospitais de Leiria e das Caldas da Rainha", nomeadamente, "do encerramento da urgência obstétrica de Leiria durante 18 dias, de 02 a 19 de agosto".

Na pergunta à tutela, os cinco parlamentares social-democratas eleitos por Leiria referem que "a prestação dos cuidados de saúde no distrito de Leiria, e em particular nos concelhos de Leiria e das Caldas da Rainha, tem vindo a degradar-se e a criar uma incapacidade de dar respostas efetivas às necessidades dos utentes, gerando até um clima de insegurança perante o cenário".

"Com efeito, os serviços de urgência nos hospitais de Leiria e das Caldas da Rainha à data continuam de forma intermitente a estarem encerrados, obrigando ao `desvio` dos utentes para outros hospitais", explicam, num documento no qual também abordam os cuidados de saúde primários, considerando que há muito se chegou ao "ponto de rutura".

À agência Lusa, a ULSRL confirmou o encerramento do seu serviço de urgência ginecológica/obstétrica desde as 09:00 de hoje e as 09:00 do dia 19 de agosto, justificando com a "falta de recursos humanos".

"Este encerramento já estava programado de forma a dar uma resposta consistente às utentes e grávidas da ULSRL até ao final do presente ano e foi articulado com a ULS de Coimbra", adiantou.

Segundo a ULSRL, "as utentes e grávidas da área de influência da ULSRL deverão ligar previamente para a Linha SNS Grávida -- 808 24 24 24, para serem encaminhadas, antes de se deslocarem para qualquer unidade de saúde".