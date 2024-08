Paulo Carmona substitui Jerónimo Cunha na DGEG

"A ministra do Ambiente e Energia designou, em regime de substituição, Paulo Jorge Leal da Silva Carmona para o cargo de diretor-geral da Direção-Geral de Energia e Geologia", indicou, em comunicado.

O Governo tinha afastado Jerónimo Cunha do cargo de diretor-geral de Energia e Geologia, que ocupava desde 01 de setembro de 2023, após ter sido nomeado pelo anterior ministro do Ambiente do PS, Duarte Cordeiro.

Para o executivo, a escolha do novo diretor-geral visa assegurar o normal funcionamento do serviço até à abertura do procedimento concursal e subsequente nomeação de um novo titular.

"Esta decisão surge na sequência da cessação do cargo do anterior titular e visa assegurar a continuidade e o normal funcionamento do serviço, até à abertura do procedimento concursal e subsequente nomeação de um novo titular", lê-se no comunicado, que não adianta as razões para a saída do anterior responsável.