Pedro Portugal Gaspar assume presidência da AIMA

Foto: Guilherme Colaço - RTP

O atual presidente da AIMA, Luís Goes Pinheiro, vai ser transferido para uma nova estrutura de missão. Terá como objetivo principal resolver os mais de 400 mil processos de regularização pendentes, acumulados ao longo dos últimos anos.



Luís Goes Pinheiro será, por escolha do governo, coordenador-geral e terá na equipa Nuno Fonseca, atual vogal da AIMA, e ainda Manuel Teixeira, inspetor-chefe da PJ e antigo responsável pela área documental do SEF.



A estrutura de missão terá até 100 especialistas, 150 assistentes técnicos e 50 assistentes operacionais.



O Executivo promete, ainda, uma mudança de orientação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo.