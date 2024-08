PJ investiga morte de rapaz de 19 anos em Albufeira

Há imagens de videovigilancia captadas pelas câmaras de uma loja que na altura dos incidentes estava fechada.



A RTP sabe que houve desacatos, numa rua do centro da cidade, e que se terão agravado muito.



A vítima, um jovem de 19 anos, português, estava de férias em Albufeira. Terá sido empurrado, e ao cair bateu com a cabeça numa tampa de esgoto.



Estava em paragem cardiorrespiratória quando os meios de socorro chegaram, ainda foi reanimado mas não sobreviveu aos ferimentos.



O óbito acabou por ser declarado já no Hospital de Faro.



O suspeito da agressão, tal como os restantes envolvidos, estão todos identificados, são portugueses residentes em Albufeira.