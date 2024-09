Plano de Saúde. Maioria das medidas urgentes foram concluídas mas "não correu tudo bem", assume ministra

começou Ana Paula Martins, na conferência de imprensa.A ministra enumerou vários problemas do Serviço Nacional de Saúde no início de mandato, como casos em que doentes oncológicos “estavam à espera de cirurgia acima do tempo máximo recomendado” ou em que grávidas “andavam de urgência em urgência” para terem os filhos, e admitiu que o Governo atual não conseguiu “mudar tudo em três meses”, nem “nunca ninguém prometeu isso”., continuou.A regularização da lista de espera para cirurgia oncológica - OncoStop2024 – estava no topo das medidas urgentes e, segundo Ana Paula Martins,

“Com esta medida, deixou de haver doentes com cancro à espera de marcação de cirurgia acima do tempo medicamente aceitável”, declarou, acrescentando que 99 por cento destes doentes foram operados no Serviço Nacional de Saúde.

A segunda medida prioritária – a aproximação do Serviço Nacional de Saúde ao cidadão através da Linha SNS24 – também “se encontra concluída”.





SNSGrávida foi "um sucesso"



Passando ao segundo eixo, as medidas prioritárias, a ministra destacou a categoria “bebés e mamãs em segurança”, cuja primeira medida era aA linha SNSGrávida recebeu 25.718 chamadas, de junho a agosto, das quais 3.666 grávidas “foram aconselhadas a ficar em casa e 3.685 foram encaminhadas para cuidados de saúde primários”.Apesar de concluída esta medida,

“Isto não pode acontecer. As unidades locais de saúde têm de garantir a sua missão de serviço público e uma gestão eficaz dos seus recursos humanos”, disse. “Também nos preocupa o número de bebés nascido em ambulâncias. No próximo verão esta situação não deverá voltar a acontecer”.

Por isso, Ana Paula Martins assegurou que

"Nem tudo o que estava previsto está concluído"



Quanto ao eixo três, dedicado aos casos urgentes e emergentes, a ministra da Saúde destacou a criação de centros de atendimento clínico. Em pouco mais de um mês, explicou,, afirmou, acrescentou que em breve pode ser anunciada a abertura de mais CACS por todo o país.Sobre o eixo quatro, Ana Paula Martins considerou que foi o que apresentou “mais dificuldades” para concluir as medidas.





O plano previa três níveis de prioridade: numa primeira fase, as medidas urgentes (15 medidas), que correspondem a soluções concretas para os problemas imediatos; numa segunda fase, as medidas prioritárias (24 medidas), que respondem às necessidades em saúde identificadas no curto e no médio prazo; e numa terceira fase, as medidas estruturantes (15 medidas), que visam a reforma transformadora do sistema atual, fortalecendo-o como um todo e adequando-os às reais necessidades e expetativas dos utentes e das suas famílias.



O Plano de Emergência e Transformação na Saúde, aprovado no final de maio passado, visava a implementação de medidas urgentes e prioritárias que garantissem o acesso a cuidados de saúde ajustados às necessidades da população, rentabilizando e maximizando a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e sem esquecer o longo prazo e as mudanças estruturais necessárias a um melhor funcionamento do sistema de saúde.







Fazendo um balanço geral, Ana Paula Martins recordou que

“Nem tudo o que estava previsto está concluído”, repetiu a ministra. Voltou a dizer que “duas das medidas prioritárias já estão concluídas, mesmo antes do prazo previsto”.

“O que ainda não foi feito é porque está a ser feito como tem de ser feito. (…) Há medidas com constrangimentos legais”.No final da conferência de imprensa, Ana Paula Martins anunciou que na quinta-feira, em Conselho de Ministros, será aprovado um diploma que “instituiu as unidades de saúde familiar modelo C”. Embora tenham estado “sempre previstas”, a ministra explicou que “nunca foram implementadas”., afirmou.A ministra da Saúde aproveitou ainda para anunciar também que “o preço das ecografias obstétricas” vai ser atualizado.