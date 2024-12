Portugal afetado por poeiras a sul e chuva forte a norte

Esta massa de ar vai passar por Portugal Continental, mais concretamente pelas regiões do Alentejo, Algarve, e interior da Região Centro, transportando poeiras em suspensão, o que prejudica a qualidade do ar.



A DGS recomenda a população a evitar actividade física ao ar livre, entre outros comportamentos de exposição a estas poeiras.



Também a partir de hoje, mas devido à chuva, seis distritos do norte do país vão estar sob aviso amarelo.



É a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para Braga, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Viseu.



O meteorologista Jorge Ponte diz que a população deve estar preparada para chuva forte e persistente.



O aviso começa às 9 da manhã nos distritos de Braga e Viana do Castelo, às 6 da tarde no Porto e em Vila Real e às 9 da noite em Viseu e Aveiro.



O aviso amarelo do IPMA fica em vigor até às 3 horas da madrugada.