Portugal e Espanha assinam acordo histórico para gestão de rios ibéricos

Foto: Nuno Patrício - RTP

Os governos de Lisboa e de Madrid vão estar reunidos na cidade de Faro, no Algarve, também para fechar um entendimento sobre a construção das pontes internacionais, em Alcoutim e Nisa.



Tudo em torno do tema da água, um bem comum entre os dois países.



Uma cimeira ibérica com o tema "Água. Um bem comum" e que contará com várias reuniões bilaterais entre ministros portugueses e espanhóis, à porta fechada.



À margem da cimeira, o primeiro-ministro português e o presidente do Governo espanhol vão ainda até à Câmara de Faro para receberem as chaves da cidade.



Luís Montenegro e Pedro Sánchez visitam depois o Museu Municipal de Faro. E encerram o Fórum Empresarial Luso-Espanhol, também no âmbito da cimeira, na Universidade do Algarve.