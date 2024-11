Previsão de aguaceiros coloca cinco distritos e arquipélago da Madeira em alerta amarelo

Em comunicado entretanto difundido , a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil veio advertir para os efeitos expectáveis do agravamento das condições meteorológicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê aA estrutura alerta para a possibilidade de, além daA "(deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo", é outro dos cenários traçados pela Proteção Civil.





A ANEPC refere ainda os riscos de "contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais" e de "arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública".