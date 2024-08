Primeiro-ministro fala em dia "muito triste para Portugal" e anuncia dia de luto nacional para este sábado

"Hoje é um dia muito, muito triste para Portugal", vincou o primeiro-ministro na primeira declaração ao país sobre o incidente, após ter estado reunido com a Proteção Civil em Lamego.

"Está a ser feito todo o esforço, não só para recuperar os corpos das vítimas mortais, mas para dar acompanhamento ao sobrevivente deste acidente e para tudo fazer para encontrar o quinto militar da GNR que se encontra desaparecido", acrescentou.



Luís Montenegro adiantou ainda que tem estado em contacto permanente com o presidente da República e que, em consonância com a proposta do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa "anuiu a que fosse decretado o dia de luto nacional para amanhã, em homenagem à dedicação, ao brio, à entrega destes homens" que prestam socorro aos portugueses.