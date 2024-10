Recursos hídricos estão cada vez mais sobrecarregados na Europa

O aviso é feito hoje no relatório da Agência Europeia do Ambiente.

Só 37% dos recursos hídricos à superfície em toda a UE alcançaram um estatuto ecológico "bom" ou "elevado" (o estatuto ecológico mede a saúde de um ecossistema), ao abrigo das regras da UE.

Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista ZERO, considera que os números deste relatório mostram estagnação na União Europeia., principalmente alterações na agricultura, um setor que utiliza químicos e que consome muita água.Sobre Portugal, Francisco Ferreira diz que também ainda há muito trabalho a fazer.De acordo com o relatório,Por isso, a Agência Europeia do Ambiente deixa o apelo aos Estados-membros: esforços redobrados para cumprir os objetivos estabelecidos por Bruxelas.