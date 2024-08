Reduzir número de médicos ou maternidades é solução para crise nas urgências de ginecologia e obstetrícia, sugerem os administradores hospitalares

João Marques - RTP

A falta de médicos em número suficiente para assegurar as escalas tem levado ao encerramento de serviços, como aconteceu no fim-de-semana, sobretudo, na Região de Lisboa e Vale do Tejo. No caso do Hospital de Leiria, a urgência de Obstetrícia vai estar fechada até ao próximo dia 19.



Xavier Barreto considera que a situação tem de ser resolvida o mais depressa possível e aponta dois cenários: reduzir o número de médicos por equipa ou reduzir o número de maternidades. O presidente da Associação de Administradores Hospitalares considera haver margem para encerrar algumas maternidades e concentrar serviços, desde que isso seja explicado aos cidadãos.