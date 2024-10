Resgatados homem e criança arrastados por agueiros em praia dos Açores

O homem, de 51 anos, e a criança, de 12 anos, de nacionalidade belga, foram resgatados "após terem, alegadamente, entrado em dificuldades na água, depois de serem arrastados por agueiros, na praia do Monte Verde, no concelho da Ribeira Grande", indicou em comunicado.

O alerta foi recebido pelas 16:45 (17:45 em Lisboa) de sexta-feira, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), tendo sido ativados para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e do projeto `SeaWatch`.

Para o local deslocaram-se também elementos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A Autoridade Marítima Nacional disse que, à chegada ao local, os elementos de resgate constataram que a criança, que tinha sido auxiliada por um banhista que se encontrava nas proximidades, "se encontrava bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

Já o homem, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, "foi resgatado para terra por um surfista, tendo sido de imediato assistido pelos nadadores-salvadores das piscinas da Ribeira Grande, em colaboração com os elementos do SRPCBA", que posteriormente o transportaram para uma unidade hospitalar.

O comando-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência.