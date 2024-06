O Governo está interessado em trabalhar com as autarquias e com outras entidades numa resposta de proximidade para os sem-abrigo - afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, durante uma visita ao "Campus" Social Joaquim Urbano, no Porto.



O espaço funciona nas instalações do antigo Hospital Joaquim Urbano, hoje desativado. Nesse "campus" gerido pela Câmara Municipal do Porto, existe atualmente um centro de acolhimento, onde pernoitam 40 pessoas, e um refeitório solidário, que serve jantares a várias centenas de pessoas.



A ministra elogiou a resposta da autarquia portuense à população carenciada. O presidente da Câmara, Rui Moreira, manifestou a vontade da autarquia de conseguir a cedência da totalidade do espaço desocupado, que pertence, neste momento, ao Centro Hospitalar Universitário do Porto / Hospital de Santo António. A Câmara Municipal do Porto pretende instalar aí um centro de saúde, financiado pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).