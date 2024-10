Retirar uma disciplina com regras de bom senso e respeito é "um retrocesso civilizacional"

O ex-ministro explica que "num momento em que existem manifestações de cariz racista, xenófobo, querer retirar da escolha uma educação para o respeito pelo outro, para a valorização da diferença, é claramente um retrocesso civilizacional."







Depois de ontem, o líder do PSD, Luís Montenegro, ter proposto uma revisão para o cultivo dos valores constitucionais e para retirar a disciplina de projectos ideológicos e de facção, o socialista João Costa diz que está em causa uma cedência do Governo às ideias do Chega e às agendas conservadoras da direita mais radical.





Também Mariana Vieira da Silva, ex-ministra da presidência, diz que o ataque à disciplina de cidadania é uma forma de aproveitamento político e que em nada favorece a sociedade atual, cada vez mais estremada.Já a, mas diz que é preciso esperar para ver qual é a intenção do Governo.

Mariana Carvalho reconhece que a disciplina gera polémica nalgumas escolas.