Revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP em greve

, a operadora alertou para o impacto nos comboios Urbanos de Lisboa, com especial impacto nas Linhas de Sintra, Azambuja e Sado.





Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, também de greve parcial, a CP prevê perturbações nos serviços Regional/InterRegional, Urbanos de Coimbra e Urbanos do Porto.



Já no dia 31 de outubro, em que paralisação será total, durante 24 horas, preveem-se perturbações no Alfa Pendular, Intercidades, Regional/InterRegional, Urbanos e Internacional Celta.





Segundo um acórdão publicado na página do Conselho Económico e Social (CES), no dia 31 de outubro com “exceção dos comboios de longo curso, circularão a totalidade das composições nas linhas urbanas de Lisboa e Porto, regionais e interRegionais, entre as 6h00 e às 7h30 da manhã e as 18h30 e as 20h00, nos exatos termos previstos antes da apresentação do pré-aviso”.