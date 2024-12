Saúde. Vários serviços de urgência fechados na véspera e dia de Natal

A urgência de ginecologia e obstetrícia de Vila Franca de Xira, do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e Hospitais do Barreiro e Portimão estarão encerradas.As urgências de pediatria dos hospitais do Barreiro, Faro e Loures também vão encerrar. No hospital Distrital de Águeda e em São Pedro do Sul também não vão abrir as urgências pediátricas e geral no dia 24 de dezembro.De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde . Cerca de 191 estarão abertos.nomeadamente os serviços de urgência de ginecologia e geral de Vila Nova de Foz Côa. Na Guarda, no hospital Sousa Martins, a urgência de ginecologia e obstetrícia também não vai abrir.Nesse serviço, o Hospital São Francisco Xavier vai estar reservado para casos referenciados entre a meia-noite e as 09h00 e as 21h00 e 24h00. O mesmo vai acontecer no Hospital Beatriz Ângelo, no Santa Maria e no Centro Materno Infantil do Norte durante todo o dia 25 de dezembro.De acordo com a agência Lusa, o Hospital Amadora-Sintra terá uma urgência pediátrica reservada para casos mais urgentes ou referenciados pelo CODU entre a meia-noite e as 20h00 de dia 25.A urgência de ginecologia e obstetrícia do hospital Garcia de Orta também estará reservada para casos referenciados pelo CODU e INEM.No total, serão 188 os serviços de urgência abertos ao público, enquanto 12 estarão encerrados.A ministra da Saúde revelou que o Ministério está atento e a gerir com hospitais de todo o país os serviços de urgência e quais são os cuidados primários a ter em conta para não haver falhas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O funcionamento terá de ser assegurado em rede para que sejam acautelados todos os meios necessários.

“É uma grande transformação, talvez a terceira maior transformação que a área de obstetrícia e ginecologia teve nestes últimos 45 anos”, disse a ministra.





