Semana arranca com cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas

Esta segunda-feira as urgências de Ginecologia e Obstetrícia que estão encerradas são as de Setúbal, Barreiro, Caldas da Rainha, Leiria e São Francisco Xavier em Lisboa. A urgência pediátrica do hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, também está fechada.







Os hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e Garcia de Orta, em Almada, só recebem grávidas encaminhadas através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS24.

Na região afetada de Lisboa e Vale do Tejo, estão abertas 24 horas seis urgências de obstetrícia. Mais duas estarão disponíveis, mas com restrições de horário.De acordo com o portal do SNS, também as urgências de pediatria estão a funcionar com constrangimentos: dos 13 serviços abertos apenas sete estão a funcionar durante todo o dia.





c/ Lusa