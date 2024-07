Sérgio Dias Janeiro nomeado presidente do INEM após recuo de Vítor Almeida

O Ministério da Saúde adianta, em comunicado, que "nos contactos com a tutela durante a última semana" o médico anestesista Vitor Almeida "concluiu que não estavam reunidas as condições para assumir a presidência do INEM, por razões profissionais e face ao contexto atual do instituto".



"Perante estas circunstâncias, o Governo decidiu nomear Sérgio Agostinho Dias Janeiro para presidente do INEM, em regime de substituição por 60 dias, por vacatura do cargo".



De acordo com o Jornal de Notícias, o motivo do recuo de Vítor Almeida prende-se com as condições que elencou para aceitar o lugar e que a tutela não aceitou.

"Sérgio Dias Janeiro é médico e, atualmente, diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, onde, de 2022 a 2023, ocupou o cargo de Diretor Clínico do Serviço de Urgência", escreve o Ministério da Saúde na nota enviada às redações "Nasceu em Vale de Cambra, em 1981, e licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, tendo feito a Formação Militar Complementar ao Curso de Medicina para o Exército, na Academia Militar, no curso de 1999-2006".

"Será aberto um concurso junto da CReSAP", indica o Ministério de Ana Paula Martins.

Sérgio Dias Janeiro foi também diretor de Curso de Suporte Avançado de Vida (SAV) e Formador do European Trauma Course (ETC) e do Tactical Combat Casualty Care (TCCC).Recorde-se que Vítor Almeida havia sido nomeado a 4 de julho para a presidência do INEM depois de Luís Meira se ter demitido do cargo, na sequência da controvérsia a envolver o concurso dos helicópteros de emergência médica.

Liberais querem ouvir Vítor Almeida no Parlamento

Liberais querem ouvir Vítor Almeida no Parlamento, considerando "necessário um esclarecimento completo sobre o atual contexto no seio de uma das principais estruturas do SNS"."O INEM é um organismo fundamental na prestação de cuidados à população portuguesa, pelo que é com profunda preocupação que os deputados da Iniciativa Liberal encaram o desenrolar da situação".

