Sindicato adverte para instabilidade no INEM

Rachel Mesquita - RTP

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar diz que a recusa e a substituição do nome para ocupar a presidência do INEM só contribui para provocar mais instabilidade.

Rui Lázaro considera, no entanto, que o perfil de um militar pode ser positivo para o futuro do Instituto Nacional de Emergência Médica.



O Ministério da Saúde anunciou, esta sexta-feira, o nome de Sérgio Dias Janeiro para a presidência do INEM. Ainda na semana passada, o gabinete de Ana Paula Martins tinha revelado que quem assumiria o cargo, depois da saída de Luís Meira, seria o médico Vítor Almeida.



Uma escolha que acabou por cair devido a divergências com a tutela, tendo o Governo optado agora por um militar.