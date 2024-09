Sines acolhe maior campus de "data centers" da Europa

Este novo Ponto de Presença (PoP) no campus neutro da Start Campus fortalece a presença da empresa em Portugal, estendendo a plataforma de Lisboa para Sines, promovendo a digitalização de empresas locais com acesso a conectividade de alto desempenho, bem como serviços de interconexão com a cloud.





Esta expansão, entre Lisboa e Sines, vai poder oferecer maior resiliência, diversidade geográfica e desempenho de rede, refere a DE-CIX.



Estrategicamente localizada no sudoeste da Europa, Sines está a consolidar-se como um importante hub de conetividade intercontinental.





Com infraestrutura avançada, como a estação de amarração do cabo submarino Ellalink, composta com uma rede terrestre resiliente e agora um IXP, esta região alentejana está bem posicionada para se tornar um ponto vital para o tráfego de dados transatlântico. Nos próximos anos, com a chegada de novos cabos submarinos, a conexão direta de Sines com a América do Norte, o sul da Europa, a África e o Oriente Médio este ponto de ligação e interconecção digital será reforçada, fortalecendo o papel da cidade como um portal digital global.





“Estamos entusiasmados em anunciar que a DE-CIX está agora operacional no SINES DC”, declarou Theresa Bobis, diretora regional do Sul da Europa da empresa digital.



“Sines está prestes a tornar-se um ponto estratégico para sistemas submarinos, interconetando e servindo o sul da Europa com maior alcance para a África e outros mercados. Expandir nossa presença para Sines aumentará a conectividade em Portugal e além”.

“Receber a DE-CIX no SINES DC é um marco importante que reforça o papel crescente de Sines como umde conetividade. Demonstra que o centro de gravidade dos dados está se movendo para o sul da Europa”, afirmou, por sua vez, Robert Dunn, CEO da Start Campus.“Agora, os nossos clientes terão acesso ao principal operador de Internet Exchange do mundo e ao maior ecossistema de interconexão em nossas instalações, garantindo que o tráfego local permaneça local e que os dados globais sejam roteados de maneira mais eficiente. Esta parceria exemplifica nosso compromisso em construir um ecossistema digital robusto e de alta densidade ao redor do nosso data center”.

Com 1,2 GW de acesso garantido à rede elétrica, o SINES DC é o maior data center em desenvolvimento na Europa.





O primeiro edifício do campus, SIN01, está preparado para suportar o tráfego IX, contando com uma solução de refrigeração inovadora que utiliza água do oceano e um foco em eficiência energética que estabelece novos padrões na indústria, com PUE (Eficiência no Uso de Energia) de 1,1 e WUE (Eficiência no Uso de Água) de 0.





A oferta de serviços de interconexão e conexão à cloud da DE-CIX no SINES DC é um passo significativo na visão da Start Campus de desenvolver um novo ecossistema global de dados na costa atlântica de Portugal.

Lisboa acolhe em outubro conferência Atlantic Convergence



Lisboa vai receber a primeira edição da conferência Atlantic Convergence entre os dias 1 a 3 de outubro de 2024. O evento reunirá especialistas em infraestrutura digital para discutir o futuro da conectividade pan-atlântica.





Durante a conferência, a DE-CIX apresentará um novo estudo intitulado “A Península Ibérica: Um mega hub regional de próxima geração”, que dará continuidade ao relatório anterior, “Portugal: um hub global de interconexão, uma porta de entrada para a Europa, uma porta de entrada para o mundo”.

Em maio de 2024, a DE-CIX comemorou o quinto aniversário de sua operação em Lisboa, que agora é o maior IX em Portugal em número de redes.





Com serviços de interconexão em 55 locais na Europa, África, América do Norte, Oriente Médio e Ásia, a DE-CIX conecta milhares de operadores de rede, ISPs, provedores de conteúdo e redes empresariais de mais de 100 países, oferecendo serviços de peering, cloud e interconexão.





A partir de Frankfurt, a DE-CIX é uma das maiores Internet Exchanges do mundo, com um volume de dados de quase 40 Exabytes por ano (em 2023) e cerca de 1.100 redes conetadas.