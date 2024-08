Sismo desta madrugada teve mais três réplicas

"Às 5h11 foi sentido o sismo e registado 60 quilómetros a oeste de Sines, com uma magnitude de 5.3 na escala de Richter. Até à data não há registo de feridos nem danos pessoais nem materiais", acrescentou o comandante nacional da Proteção Civil.



Foi registado um pico de chamadas, pelos vários agentes de proteção civil que foram prestando as informações à população que ligou e foram dadas as recomendações para este tipo de situações.



A proteção civil deixou ainda um apelo à tranquilidade da população e que sejam seguidas as instruções que são transmitidas pelas autoridades responsáveis pela matéria.



O IPMA está agora em fase de monitorização e em contacto permanente com o comando nacional de Emergência e Proteção Civil.



André Fernandes explicou ainda que este sismo, "não reúne critérios, seja para a ativação dos planos especiais existentes para este tipo de eventos, Os planos só são ativados a partir de sismo de 6.1 na escala de Richter".