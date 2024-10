Tempestade Kirk. Ainda há dois mil clientes sem energia elétrica

Depois do temporal de quarta-feira em território português, ainda há cerca de dois mil clientes sem energia elétrica. Braga e Viana do Castelo são os distritos mais afetados.

Contactada pela Antena 1, a E-Redes, empresa que garante a distribuição de energia, assegura que a situação vai ficar normalizada durante a manhã desta quinta-feira.



Depois de Portugal, os efeitos da tempestade Kirk chegaram a França.



No sul do território francês, as autoridades contabilizaram uma vítima mortal e um ferido em estado crítico e 67 mil pessoas ficaram sem abastecimento elétrico.