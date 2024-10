Tempestade Kirk. Agricultores apelam a ajudas de emergência

Quarenta por cento da produção de maçã foi afetada. Na castanha, ficou comprometida 30 por cento da colheita. Ainda estão a ser contabilizados os prejuízos no olival.



O governo está do lado de quem perdeu o negócio, garante o ministro da Agricultura. José Manuel Fernandes, falou esta manhã com a Antena 1 e garantiu ajudas.O ministro da agricultura adianta ainda que não é possível, para já, apurar a totalidade dos prejuízos.Hoje chegam também as queixas de prejuízos dos produtores de Carrazeda de Ansiães, um concelho que é um dos maiores produtores de maçã da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.