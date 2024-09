Trabalhadores não docentes nas escolas em greve por aumentos

A greve foi convocada pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores de Organismos Públicos e Apoio Social, vai repetir-se todas as sextas-feiras e abrange vários níveis de ensino, do pré-escolar ao Ensino Superior.Nas escolas, um dos principais problemas a marcar o arranque do ano letivo é a falta de professores, que está prejudicar milhares de alunos. Mas a situação é ainda mais complicada para as crianças que frequentam o primeiro ciclo.Em alguns casos, a falta de um único professor pode colocar em causa todo o processo de aprendizagem, numa idade crucial.Cátia Domingues, coordenadora nacional do primeiro ciclo da Fenfrop, diz que é notória a falta de docentes no chamado ensino primário.