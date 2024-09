Trânsito normalizado na A1 após despiste de um camião de mercadorias

Em declarações à Lusa, a mesma fonte explicou que a circulação na autoestrada foi totalmente reposta por volta das 18:30, numa altura em que a fila de automóveis chegava a ter quase cinco quilómetros de extensão.

A fonte da GNR adiantou ainda que o acidente só envolveu o pesado de mercadorias e que há apenas a registar danos materiais, esclarecendo que não houve mercadoria espalhada nas vias.

O acidente aconteceu pelas 10:00, quando o veículo se despistou e tombou para a via, ao quilómetro 83 da A1, no sentido norte-sul, ocupando a faixa do meio e a faixa mais à direita, o que ditou o corte de duas das três faixas.