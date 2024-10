Um ano de AIMA. Novos centros de atendimento são para manter

Ouvido esta manhã na Antena1, no programa Ponto Central, Pedro Portugal Gaspar diz que manter os novos centros vai permitir estar mais próximo das pessoas e reforçar a resposta da AIMA.







"Vamos potenciar nessa rede estes centros de atendimento", apontou o dirigente da agência, fazendo um "dois em um".





Pedro Portugal Gaspar pretende que a rede possa "receber a documentação e, consequentemente, regularizar os imigrantes", funções que atualmente os novos centros exercem, enquanto os restantes estão "mais vocacionados só apenas para a integração e informações".





A junção destas duas vertentes "vai permitir uma rede muito substancial porque o ponto central vai ser passado muito pela descentralização, pela desconcentração, pela rede capilar no território, em articulação com as autarquias e com as associações", resume Pedro Portugal Gaspar.







O lançamento de 15 novos centros de atendimento, da parte da Estrutura de Missão da AIMA, começou em setembro, em Lisboa, e a maioria já abriu.





Esta estrutura foi uma das estratégias apresentadas pelo Governo no âmbito do Plano de Ação para as Migrações para reduzir o número de processos pendentes, estimados em 400 mil.







Questionado sobre se havia algum número atualizado, Pedro Portugal Gaspar diz que "será apresentado no seu devido tempo".







"A AIMA tem de facto um potencial de crescimento para o seu mapa (de pessoal) e portanto está apostada nesse reforço", sublinha. O presidente da AIMA afirma ainda que conta receber 130 funcionários, entre técnicos superiores e assistentes técnicos.sublinha.





A agência assinala hoje um ano de existência, depois de ter recebido do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) as competências não policiais (que ficaram com a PSP e a GNR) nas questões ligadas com imigrantes.