Urgências de ginecologia e obstetrícia vivem dias complicados

Foto: António Antunes - RTP

A situação agudiza-se, sobretudo, na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Governo apresentou na sexta-feira os mapas das urgências, perante a falta de médicos para preencher as escalas.

Na margem sul do Tejo, os hospitais Garcia de Orta e do Barreiro têm a urgência de ginecologia e obstetrícia encerrada até quinta-feira. O Hospital de Setúbal tem limitações de horários.



Para muitas grávidas, a alternativa são os hospitais de Lisboa, mas nem todos estão em pleno funcionamento.



O Santa Maria tem a urgência desta especialidade encerrada, devido a obras. São Francisco Xavier e Amadora-Sintra funcionam com horários limitados.



O bastonário da Ordem dos Médicos critica a forma e o conteúdo deste mapa. Carlos Cortes diz que chega tarde e não resolve o problema.