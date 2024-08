Viticultores contra corte na produção de vinho do Porto

O corte no benefício, que é a quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto, é também uma das suas principais fontes de receita, foi o mote para o protesto convocado pela Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense (Avadouriense), em conjunto com a Confederação Nacional da Agricultura.O conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) fixou o benefício nas 90.000 pipas (550 litros) para a vindima 2024, o que representa um corte de 14.000 pipas na produção de vinho do Porto.Vítor Herdeiro, viticultor e dirigente da Avadouriense, resumiu à agência LusaA manifestação tem ponto de encontro marcado para o edifício do IVDP, o instituto público que tem como missão promover o controlo da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o processo produtivo, bem como a proteção e defesa das denominações de origem Douro e Porto e indicação geográfica Duriense. O protesto terminará no largo na Estação do Peso da Régua, no distrito de Vila Real.