Paralímpicos: Cavaleira Ana Mota Veiga e dois nadadores em ação no terceiro dia

No Parque Equestre de Tóquio, Ana Mota Veiga entra em competição na prova de dressage individual grau I, na qual foi 21.ª classificada nos Jogos Rio2016, às 18:28 locais (10:28 em Lisboa).



Caso concluam a prova, que junta 17 participantes, nos primeiros dois terços da classificação, Ana Mota Veiga e o cavalo Convicto LV garantem presença na competição individual de freestyle grau I (prova livre com música), agendada para segunda-feira.



No Centro Aquático de Tóquio, Diogo Cancela e Marco Meneses nadam as eliminatórias dos 100 metros costas S8 (deficiência motora) e 50 livres S11 (deficiência visual), respetivamente.



Diogo Cancela, que na quinta-feira bateu o recorde nacional dos 100 metros bruços SB8, mas ficou fora da final, nada às 09:03 locais (01:03 em Lisboa), enquanto Marco Meneses entra em prova às 09:29 locais (01:29).



Caso se qualifiquem, os dois nadadores, que se estreiam em competições paralímpicas, avançam para as finais, também marcadas para sexta-feira.



Portugal está representado nos Jogos Tóquio2020, que decorrem até 05 de setembro, por 33 atletas de oito modalidades.



- Sexta-feira, 27 de agosto:



HORA LOCAL (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE



09:03 (01:03) Diogo Cancela Natação/100 costas/S8 (eliminatória)



09:29 (01:29) Marco Meneses Natação/50 livres/S11 (eliminatória)



17:14 (09:14) Diogo Cancela Natação/100 costas/S8 (final) a)



17:57 (09:57) Marco Meneses Natação/50 livres/S11 (final) a)



18:28 (10:28) Ana M. Veiga Equestre/Indiv/ Grau I (final)



a) caso se qualifique