Açores vão às urnas. Eleitores chamados a votar em legislativas regionais

Os açorianos são chamados este domingo às urnas para definirem a distribuição dos 57 assentos da Assembleia Legislativa Regional, da qual resultará o próximo governo da Região Autónoma. Há 13 partidos na corrida. Atualizamos aqui todas as informações sobre a jornada eleitoral no arquipélago.

15h23 - Dados da afluência durante a manhã



A afluência às urnas nas eleições legislativas regionais nos Açores foi de 9,16 por cento até às 11h00 locais (mais uma hora em Lisboa), de acordo com os dados da Direção Regional de Organização e Administração Pública.



No universo de 227.999 eleitores, 20.875 haviam exercido, até àquela hora, o seu direito de voto.



Em 2016, a afluência às urnas era de 7,47 por cento até às 11h00 locais (12h00 de Lisboa).



14h51 - Ponto de situação



PS, PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/ MRPP são as forças políticas candidatas à Assembleia Legislativa dos Açores.



Estão inscritos nos cadernos 228.999 eleitores.

Nas últimas eleições, há quatro anos, os socialistas venceram com 46,4 por cento dos votos, que resultaram em 30 mandatos no Parlamento regional. O segundo partido mais votado, o PSD, obteve 30,89 por cento dos sufrágios, garantindo 19 assentos. Seguiu-se o CDS-PP, com 7,1 por cento, o que se traduziu em quatro mandatos.



Com umde 3,6 por cento, o Bloco de Esquerda conquistou dois mandatos, enquanto que a coligação entre comunistas e Partido Ecologista "Os Verdes", assegurou um assento, ao reunir 2,6 por cento dos votos. O PPM, com 0,93 por cento, elegeu também um deputado à Assembleia Legislativa Regional.O Partido Socialista está à frente dos destinos da Região Autónoma há já 24 anos, depois de os social-democratas terem governado os Açores de 1976 a 1996.Na liderança do executivo dos Açores desde 2012, Vasco Cordeiro, sucessor de Carlos César, procura um terceiro e derradeiro mandato.As forças políticas na corrida deixaram durante a manhã um apelo ao voto em nome da liberdade e da democracia.